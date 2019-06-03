Баскетболисты ЦСКА получили подарки от владельца клуба

Баскетбольный клуб ЦСКА, недавно ставший победителем Евролиги, провёл встречу с руководством и сотрудниками компании «Норникель» — генерального партнёра и владельца «армейцев». Игрокам и главному тренеру команды Димитрису Итудису вручили подарки и сувениры. На мероприятии обсуждались яркие моменты финального матча, игроки делились впечатлениями.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поблагодарил руководство компании за многолетнюю поддержку и отметил особое значение такого успешного партнёрства.
«За годы, которые «Норникель» поддерживает нас, игроки и тренер команды находятся здесь впервые. И это показывает, насколько для «Норникеля» важно сотрудничество с ЦСКА, с баскетболом. Нам очень важно и приятно, что нас пригласили, сделали приятные подарки. Ребята увидели компанию и будут понимать, насколько она мощная. И эта встреча — только позитив», — сказал Ватутин.
Старший вице-президент компании Владислав Гасумянов подчеркнул, что за 20 лет сотрудничества коллективы «Норникеля» и баскетбольного клуба стали одной большой семьёй.
«Эта триумфальная победа — чемпионство в Евролиге — имеет большое значение для «Норильского никеля». Потому что ЦСКА — это часть большой семьи «Норникеля». И сегодня команда приехала к себе домой. Её чествовали родные, если можно так сказать. Мы все вместе радовались этой победе. И мне кажется, что здесь была искренняя, непринужденная атмосфера», — отметил Гасумянов.
На встрече было зачитано поздравление президента «Норникеля» Владимира Потанина. К этим словам Гасумянов добавил, что в офисе компании ждали чемпионов: «Я хотел бы ещё раз поздравить вас с этой великой и заслуженной победой. У нас многотысячный коллектив — шахтёры, металлурги, энергетики, транспортники. Есть много-много отраслей народного хозяйства, которые представлены в «Норильском никеле». Для нас всех очень приятно, что ценности, которые есть в нашей корпоративной культуре — надёжность, профессионализм, ответственность, сотрудничество, эффективность, — и все качества, которые ведут «Норникель» к победам, очень хорошо трансформируются в ЦСКА и тоже привели к заслуженной, очень радостной победе».
Эмоциями от события поделился и форвард ЦСКА Никита Курбанов: «Приятно, когда тебя поздравляют. Но у нас есть ещё финал сезона, который не позволяет расслабиться. И мы приложим все силы, чтобы завоевать ещё один кубок Единой лиги ВТБ».
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