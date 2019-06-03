В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельчеству

Команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец», сообщает TMZ. Источники утверждают, что причиной этого стало то, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а этот термин отсылает людей к рабовладельческим временам и принципу «раб — владелец», из-за чего темнокожие игроки чувствуют себя ущемлёнными по расовому признаку.



Против использования термина выступил игрок «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на шоу Леброна Джеймса в конце 2018 года.



Так, например, Стив Баллмер, являющийся владельцем команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на сайте клуба теперь записан как «управляющий команды». При этом на сайте «Голден Стэйт Уорриорз», игрок которой высказывал недовольство, Джо Лэйкоб по-прежнему числится «владельцем».