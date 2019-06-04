Стивенсон — MVP сезона-2018/19 по версии Shaqtin' a Fool
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнс Стивенсон признан самым ценным игроком сезона-2018/19 по версии юмористической программы Шакила О'Нила Shaqtin' a Fool.
В борьбе за награду Стивенсон опередил партнёра по команде Леброна Джеймса, лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Пи-Джей Такера и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Видео доступно на странице Shaqtin' a Fool в «Твиттере».
В регулярном чемпионате нынешнего сезона Лэнс в среднем набирал 7,2 очка, собирал 3,2 подбора, отдавал 2,1 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота за 16,5 минуты.
В минувшей кампании MVP по версии Shaqtin' a Fool стал Эмбиид. Единственным двукратным обладателем этой награды является центровой «Лейкерс» Джавэйл Макги (2012, 2013).
Неудачи «Лейкерс» и прыжок Уэйда — в подборке самых смешных моментов сезона НБА
- 4 июня 2019
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25
-
06:54
-
04:55
-
02:34
- 3 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
20:46
-
20:21
-
20:01
-
18:51
-
17:55
-
14:57
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
11:55
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:25
-
09:13
-
08:05
-
06:35
-
05:55
-
04:19
-
00:43
- 2 июня 2019
-
23:00
-
19:48
Партнерский контент