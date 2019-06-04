Стивенсон — MVP сезона-2018/19 по версии Shaqtin' a Fool

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнс Стивенсон признан самым ценным игроком сезона-2018/19 по версии юмористической программы Шакила О'Нила Shaqtin' a Fool.

В борьбе за награду Стивенсон опередил партнёра по команде Леброна Джеймса, лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Пи-Джей Такера и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

Видео доступно на странице Shaqtin' a Fool в «Твиттере».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Лэнс в среднем набирал 7,2 очка, собирал 3,2 подбора, отдавал 2,1 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота за 16,5 минуты.

В минувшей кампании MVP по версии Shaqtin' a Fool стал Эмбиид. Единственным двукратным обладателем этой награды является центровой «Лейкерс» Джавэйл Макги (2012, 2013).