Харт: надеюсь, «Лейкерс» заполучат Ирвинга и Батлера

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джош Харт поделился ожиданиями от межсезонья.
«Надеюсь, нам удастся заполучить несколько свободных агентов. Надеюсь, у нас будет суперкоманда. Надеюсь, мы подпишем контракты с Кайри Ирвингом и Джимми Батлером. Только представьте, что будет, если нам удастся их заполучить. Это отличные парни. Все будут жертвовать ради друг друга. Если в команде все будут жертвовать ради друг друга, мы будем побеждать. Это самое главное», — цитирует Харта Clutch Points со ссылкой на The Eavesdrop Podcast.
Ирвинг и Батлер этим летом планируют выйти на рынок свободных агентов. Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в обоих игроках.
«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 37 побед в 82 матчах.
- 4 июня 2019
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25
-
06:54
-
04:55
-
02:34
- 3 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
20:46
-
20:21
-
20:01
-
18:51
-
17:55
-
14:57
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
11:55
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:25
-
09:13
-
08:05
-
06:35
-
05:55
-
04:19
-
00:43
- 2 июня 2019
-
23:00
-
19:48