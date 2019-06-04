Харт: надеюсь, «Лейкерс» заполучат Ирвинга и Батлера

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джош Харт поделился ожиданиями от межсезонья.

«Надеюсь, нам удастся заполучить несколько свободных агентов. Надеюсь, у нас будет суперкоманда. Надеюсь, мы подпишем контракты с Кайри Ирвингом и Джимми Батлером. Только представьте, что будет, если нам удастся их заполучить. Это отличные парни. Все будут жертвовать ради друг друга. Если в команде все будут жертвовать ради друг друга, мы будем побеждать. Это самое главное», — цитирует Харта Clutch Points со ссылкой на The Eavesdrop Podcast.

Ирвинг и Батлер этим летом планируют выйти на рынок свободных агентов. Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в обоих игроках.

«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 37 побед в 82 матчах.