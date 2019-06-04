К. Томпсон может пропустить третий матч финальной серии НБА с «Торонто»
МРТ подтвердила небольшое растяжение подколенного сухожилия левой ноги у атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона. Участие 29-летнего игрока в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» находится под вопросом, сообщает пресс-служба клуба из Окленда.
Томпсон получил травму, неудачно приземлившись на паркет после броска из-за дуги в начале заключительной четверти второй игры (109:104, 1-1).
В нынешнем постсезоне Клэй в среднем набирает 19,5 очка, собирает 4,0 подбора, отдаёт 2,1 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота за 38,9 минуты.
Третий матч «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск.
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