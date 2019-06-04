Центровой «Уорриорз» выбыл на неопределённый срок с переломом рёберного хряща
МРТ выявила у центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни перелом рёберного хряща без смещения. 23-летний игрок выбыл на неопределённый срок, сообщает пресс-служба клуба из Окленда.
Луни получил травму в первой четверти второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (109:104, 1-1).
В нынешнем постсезоне Кевон в среднем набирает 7,2 очка, собирает 4,6 подбора, отдаёт 0,8 передачи, а также совершает 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота за 20,3 минуты.
Третью игру финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск. Четвёртая встреча состоится на домашней площадке «Уорриорз» 8 июня, начало — в 04:00 мск.
«Уорриорз» сравняли счёт в финале НБА. Спасибо Игуодале!
«Голден Стэйт» чуть не разбазарил двузначное преимущество за несколько минут. Но Андре Игуодала не оставил шансов «Торонто» — 1-1 в серии!
- 4 июня 2019
-
11:59
-
11:29
-
11:12
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25
-
06:54
-
04:55
-
02:34
- 3 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
20:46
-
20:21
-
20:01
-
18:51
-
17:55
-
14:57
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
11:55
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:25
-
09:13
-
08:05
-
06:35
-
05:55
-
04:19
Партнерский контент