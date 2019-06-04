Центровой «Уорриорз» выбыл на неопределённый срок с переломом рёберного хряща

МРТ выявила у центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни перелом рёберного хряща без смещения. 23-летний игрок выбыл на неопределённый срок, сообщает пресс-служба клуба из Окленда.

Луни получил травму в первой четверти второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (109:104, 1-1).

В нынешнем постсезоне Кевон в среднем набирает 7,2 очка, собирает 4,6 подбора, отдаёт 0,8 передачи, а также совершает 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота за 20,3 минуты.

Третью игру финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск. Четвёртая встреча состоится на домашней площадке «Уорриорз» 8 июня, начало — в 04:00 мск.