«Финикс» готов обменять 6-й драфт-пик на опытного разыгрывающего

Руководство «Финикс Санз» сообщило другим клубам Национальной баскетбольной ассоциации о готовности обменять шестой пик предстоящего драфта на опытного разыгрывающего защитника, информирует ESPN.

«Финикс» находится в поисках основного первого номера уже в течение нескольких сезонов.

Лучшими разыгрывающими защитниками драфта 2019 года считаются Теметриус Морант и Дариус Гарланд. Ожидается, что оба баскетболиста будут выбраны до шестого пика «Санз».

«Финикс» завершил минувший регулярный чемпионат на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из штата Аризона одержала 19 побед и потерпела 63 поражения.

Драфт НБА пройдёт 20 июня на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.