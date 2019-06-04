«Финикс» готов обменять 6-й драфт-пик на опытного разыгрывающего
Руководство «Финикс Санз» сообщило другим клубам Национальной баскетбольной ассоциации о готовности обменять шестой пик предстоящего драфта на опытного разыгрывающего защитника, информирует ESPN.
«Финикс» находится в поисках основного первого номера уже в течение нескольких сезонов.
Лучшими разыгрывающими защитниками драфта 2019 года считаются Теметриус Морант и Дариус Гарланд. Ожидается, что оба баскетболиста будут выбраны до шестого пика «Санз».
«Финикс» завершил минувший регулярный чемпионат на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из штата Аризона одержала 19 побед и потерпела 63 поражения.
Драфт НБА пройдёт 20 июня на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.
«Хьюстон» готов обменять любого игрока, включая Пола и Капелу
- 4 июня 2019
-
11:59
-
11:29
-
11:12
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25
-
06:54
-
04:55
-
02:34
- 3 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
20:46
-
20:21
-
20:01
-
18:51
-
17:55
-
14:57
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
11:55
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
10:57
-
10:42
-
10:17
-
09:25
-
09:13
-
08:05
-
06:35
-
05:55
-
04:19
Партнерский контент