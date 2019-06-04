Одом: для меня Брайант не только друг и экс-одноклубник, но и образ отца

Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом, выпустивший автобиографию, на своей странице в «Инстаграме» рассказал, как относится к бывшему партнёру по команде Коби Брайанту.
«Коби сыграл решающую роль в моей жизни. Недавно начал размышлять о своих отношениях, и я так благодарен за людей, которых дал мне бог. Его любовь и забота были настолько глубоки, что я должен был отдать ему свой приз лучшему запасному игроку.
Моя книга не была бы историей моей жизни, если бы в ней не было тебя. Надеюсь, ты знаешь, что я очень счастлив из-за того, что ты есть в моей жизни — не только как друг и бывший одноклубник, но и как образ отца, которого у меня никогда не было. Спасибо, Коби», — написал Одом.
Ламар выступал за «Лейкерс» с 2004 по 2011 год. В его активе два чемпионских титула (2009, 2010).
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