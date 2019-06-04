Мозгов: буду играть до тех пор, пока не рассыплются ноги
Центровой «Орландо Мэджик» и национальной команды России Тимофей Мозгов дал понять, что не планирует завершать карьеру профессионального баскетболиста в ближайшее время.
«Буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати и у меня рассыплются ноги. Но я надеюсь, это произойдёт от старости, лет через 10, не раньше. Ну или пока я буду играть в баскетбол и буду получать от этого удовольствие и мне это не надоест. Но это вряд ли случится когда-нибудь, поэтому я буду играть ещё долго, и в итоге, скорее всего, это всё упрется просто в здоровье», — приводит слова Мозгова Properm.
Тимофей перешёл в «Орландо» летом 2018 года. 32-летний центровой из-за проблем со здоровьем полностью пропустил сезон-2018/19.
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