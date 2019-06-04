Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба «армейцев». Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2020/2021.

Напомним, Итудис возглавил ЦСКА летом 2014 года. За это время он дважды приводил «армейцев» к победам в Евролиге. Так, москвичи побеждали в этом турнире в 2016 и 2019 годах. В то же время ЦСКА неизменно выигрывал розыгрыши Единой лиги ВТБ.

В 2016 году Итудис был удостоен приза имени Александра Гомельского, который вручают лучшему тренеру года в Евролиге.

Под руководством Итудиса москвичи одержали 290 побед в 339 официальных матчах. Это новый рекорд клуба, предыдущий был установлен итальянским специалистом Этторе Мессиной.