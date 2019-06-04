Итудис — о новом контракте: ЦСКА продолжит работать, чтобы вы гордились

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом. Ранее стало известно, что стороны продлили соглашение до окончания сезона 2020/2021.
«Спасибо ЦСКА, Андрею Ватутину, «Норникелю» за новый контракт. Благодарю игроков за всё, чего мы достигли. Очевидно, с моей стороны важно отметить командную работу тренеров, штаба, всех, кто работает в ЦСКА.
Нас ждёт продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу также сказать «спасибо» болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило всё больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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