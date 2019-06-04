Ватутин — о новом контракте Итудиса: два титула за пять лет говорят сами за себя

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

«Два титула за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи. При этом дело не только в спортивных успехах. Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности.

В том числе и благодаря работе тренерского штаба, прививающего яркую игру, способствующего созданию дружеской, семейной атмосферы в команде, всё больше болельщиков приходит на трибуны. Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих больших побед на всех направлениях», — цитирует Ватутина пресс-служба клуба.