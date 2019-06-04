Ватутин — о новом контракте Итудиса: два титула за пять лет говорят сами за себя

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.
«Два титула за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи. При этом дело не только в спортивных успехах. Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности.
В том числе и благодаря работе тренерского штаба, прививающего яркую игру, способствующего созданию дружеской, семейной атмосферы в команде, всё больше болельщиков приходит на трибуны. Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих больших побед на всех направлениях», — цитирует Ватутина пресс-служба клуба.
- 4 июня 2019
-
17:27
-
16:50
-
16:34
-
15:59
-
13:11
-
12:58
-
12:28
-
11:59
-
11:29
-
11:12
-
10:35
-
10:25
-
10:01
-
09:25
-
06:54
-
04:55
-
02:34
- 3 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
20:46
-
20:21
-
20:01
-
18:51
-
17:55
-
14:57
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:19
-
11:55
-
11:42
-
11:21
-
11:10
-
10:57
-
10:42