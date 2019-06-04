Куртинайтис: в этом году у «Химок» хорошие шансы побороться с ЦСКА

Завтра, 5 июня, в Москве пройдёт первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА сыграют с «Химками». Ожиданиями от встречи поделился наставник коллектива из Московской области Римас Куртинайтис.
«Нам повезло дойти до финальной серии полным составом, но сейчас у нас есть потеря – Янис Тимма, который из-за перелома пальца ноги пропустит серию с ЦСКА. И всё же, на мой взгляд, это не делает нашу команду слабее духом и в плане настроя. Думаю, в этом году у нас хорошие шансы побороться с ЦСКА, всё будет зависеть от нашей энергии. Несмотря на получение путевки в Евролигу, мы все понимаем, что сезон ещё не закончен.
Впереди у нас самый большой шаг – приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА, который не так давно доказал, что является сильнейшей командой Европы. И «Химки», и ЦСКА чувствуют усталость, это нормально в конце сезона, но, в целом, мы в хорошей форме, как физической, так и психологической", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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