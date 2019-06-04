Итудис: «Химки» — исторический соперник ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «армейцы» померятся силами с «Химками».

«Нам предстоит финальная серия с нашим историческим соперником – «Химками». Знаем мы друг друга хорошо. «Химки» — очень талантливая команда, серия будет тяжёлой. Я верю, что наши фанаты заполнят арену и поддержат нас в концовке сезона», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В полуфинальной серии ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 3-0. «Химки» сломили сопротивление УНИКСа — 3-1.

Отметим, за последние пять сезонов это будет четвёртый финал, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». ЦСКА ещё ни разу в истории не пропускал финал турнира.