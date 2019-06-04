Аарон Уайт может перейти в одну из команд НБА
Один из лидеров «Жальгириса», американский форвард Аарон Уайт близок к возвращению в США. По словам баскетболиста, он может продолжить карьеру в НБА.
«Я близок к подписанию контракта с командой НБА, но определённого ответа пока нет. Пытаюсь понять, чего я хочу. Скоро у меня будет третий ребёнок, и это важный фактор, счастье моей жены также важно. Это то, о чём мы говорим последние недели. НБА — это то, о чём я мечтаю. Но также я остаюсь реалистом и оцениваю всё с точки зрения важности для меня и для семьи. Мы взвесим все варианты и примем решение», — приводит слова Уайта Eurohoops.
По сведениям источников, интерес в услугах Уайта проявляет «Вашингтон Уизардс». Завершившийся сезон стал для Аарона вторым в майке «Жальгириса».
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