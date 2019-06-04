Дюрант не сыграет в третьем матче серии с «Торонто Рэпторс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не поможет своей команде и в третьем матче финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Восстановление игрока затягивается. Первоначально не исключалось, что Кевин появится на паркете во втором матче серии, и он отправился с командой на выезд в «Торонто», но в конечном счёте баскетболист не получил разрешения врачей.
Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Сейчас он только отрабатывает броски, но в ближайшее время ему разрешат участвовать в полноценных тренировках. В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.
После двух матчей счёт финальной серии — 1-1.
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