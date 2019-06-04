Кидд — самый высокооплачиваемый ассистент тренера в НБА

Джейсон Кидд, ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля, является самым высокооплачиваемым специалистом в своём амплуа, сообщает Clutch Points. При этом размер зарплаты, прописанный в контракте Кидда, не называется.
Кидд вошёл в тренерский штаб калифорнийской команды в мае 2019 года, когда на пост главного тренера был назначен Фрэнк Вогель. Сообщалось, что Кидд должен положительно повлиять на развитие разыгрывающего защитника Лонзо Болла.
Позже появилась информация, что специалист привлечён в «Лейкерс», чтобы попробовать переманить форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
Последним местом работы Кидда был «Милуоки Бакс». Джейсон возглавлял команду из Висконсина на протяжении почти четырёх сезонов. В тренерской карьере Кидда числится также сезон во главе «Бруклин Нетс». В регулярных чемпионатах в качестве тренера он провёл 373 матча и одержал 183 победы.
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