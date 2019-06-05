Холлинз вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс»

Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел продолжает обновлять штаб команды из Калифорнии. Ранее уже сообщалось, что ассистентом специалиста будет экс-наставник «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Теперь же стало известно, что «Озёрным» удалось привлечь в команду ещё одного бывшего главного тренера в НБА — Лайонела Холлинза, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски.

В качестве главного тренера в НБА Холлинз работал в «Мемфис Гриззлиз» и в «Бруклин Нетс». В регулярных чемпионат Холлинз выводил свои команды на паркет 534 раза и одержал в этих матчах 262 победы при 272 поражениях. Также у Холлинза есть опыт матчей в плей-офф в качестве тренера — 20 побед при 21 поражении.