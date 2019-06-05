Итудис: «Химки» — очень талантливая команда, с кучей опций в нападении

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «армейцы» померятся силами с «Химками».

«Химки» — очень талантливая команда, с кучей опций в нападении, даже с учетом травмы Тиммы. Последнее время они играют очень хорошо, обыграли УНИКС в четырёх матчах, набирали много очков. К тому же наше противостояние — дерби — особые игры для болельщиков обеих команд. Я уверен, что это будет тяжёлая серия, мы сфокусированы на первом матче. Это был тяжёлый сезон для ЦСКА. Много путешествий, напряжённых матчей в обоих турнирах. Но, как я уже говорил, мы с менеджментом создали отличную группу игроков, у нас большая глубина, и это даёт нам веру и надежду в защиту титула», — приводят слова Итудиса «Известия».

В полуфинальной серии ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 3-0. «Химки» сломили сопротивление УНИКСа — 3-1.

Отметим, за последние пять сезонов это будет четвёртый финал, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». ЦСКА ещё ни разу в истории не пропускал финал турнира.