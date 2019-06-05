Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон

Разыгрывающий «Химок» Алексей Швед поделился ожиданиями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором клуб померятся силами с ЦСКА.
«Тимма стал очень важным игроком для «Химок». У него отличный бросок, поэтому я всегда ищу его передачей. Он способен забить 8/10 трёхочковых. Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон. Понятно, что без него нам будет гораздо тяжелее в финале, но мы не намерены сдаваться до игры. На бумаге ЦСКА — фаворит, но всё решится на площадке», — приводят слова Шведа «Известия».
В полуфинальной серии ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 3-0. «Химки» сломили сопротивление УНИКСа — 3-1.
Отметим, за последние пять сезонов это будет четвёртый финал, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». ЦСКА ещё ни разу в истории не пропускал финал турнира.
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