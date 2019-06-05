Журналист: если «Лейкерс» облажаются летом, у них будут проблемы с Джеймсом

Журналист Los Angeles Times Билл Плашке сказал, что форвард Леброн Джеймс захочет уйти из «Лос-Анджелес Лейкерс», если калифорнийцы не смогут значительно усилить состав команды в межсезонье.
«Слышал, что если «Лейкерс» облажаются на рынке свободных агентов и облажаются с обменом, у них возникнут серьёзные проблемы с Леброном. Все связанные с Джеймсом люди, с которыми я общался, пока находятся в ожидании. Впереди ключевые пять недель.
Если представить, что уже 10 июля, а «Лейкерс» заполучили только Николу Вучевича или кого-то другого, кто не соответствует критериям второй суперзвезды, способной сразу сделать команду претендентом на титул, то можно только представить, куда всё это зайдёт.
Впервые услышал об этом в начале июня. Некто близкий к Джеймсу сказал: «Если «Лейкерс» облажаются в межсезонье, то либо Леброн уйдёт сам, либо клуб расстанется с ним». Так что всё серьёзно», — цитирует Плашке Complex со ссылкой на The Sedano Show.
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