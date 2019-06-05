Энтони Дэвис хочет перейти в «Лейкерс», «Клипперс» или «Нью-Йорк»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис хочет, чтобы руководство клуба обменяло его в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» или «Нью-Йорк Никс», сообщает The Athletic.

Ранее исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин провёл несколько встреч с Дэвисом, чтобы попытаться убедить его остаться, но звёздный игрок не отказался от планов продолжить карьеру в другой команде.

Напомним, Энтони сообщил боссам «Нью-Орлеана» о желании уйти в конце января. Клуб из Луизианы вёл переговоры с «Лейкерс», но сторонам не удалось заключить сделку.

Действующий контракт Дэвиса рассчитан до лета 2021 года. 26-летний форвард сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании сезона-2019/20.