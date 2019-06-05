К. Томпсон: могу быть полезен, даже если буду готов на 80 процентов

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон планирует принять участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-1), даже если будет здоров не на 100 процентов.

«Считаю, что могу быть полезен, даже если буду готов на 80 процентов. Если нет разрыва связки, я не боюсь усугубить травму», — приводит слова Томпсона журналист Эрик Смит на своей странице в «Твиттере».

Клэй получил травму, неудачно приземлившись на паркет после броска из-за дуги в начале заключительной четверти второй игры (109:104).

В нынешнем постсезоне Томпсон в среднем набирает 19,5 очка, собирает 4,0 подбора, отдаёт 2,1 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота за 38,9 минуты.

Третий матч «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск.