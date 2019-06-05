Источник: как минимум один ключевой игрок «Хьюстона» покинет клуб в межсезонье

Журналист Марк Штейн рассказал о ситуации вокруг планов руководства «Хьюстон Рокетс» изменить состав команды в межсезонье.

«Хьюстон» действительно готов расстаться с любым игроком, кроме Джеймса Хардена. Трудности с обменом 34-летнего Криса Пола, контракт которого рассчитан ещё на три года и сумму $ 125 млн, заставили техасцев изучить интерес других клубов к Клинту Капеле, Эрику Гордону и Пи-Джей Такеру. По информации источника, в «Рокетс» рассчитывают, что как минимум одного из этих игроков не будет в команде в следующем сезоне», — приводит слова Штейна New York Times.

В нынешней кампании «Хьюстон» занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф дошёл до второго раунда, где в шести матчах проиграл «Голден Стэйт Уорриорз».