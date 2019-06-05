Metallica исполнит гимн США перед третьим матчем финала плей-офф НБА
Участники американской метал-группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт исполнят гимн США перед началом третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс». Гимн Канады исполнит кантри-певица Тениль Артс, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
Напомним, первые две игры финала плей-офф прошли в Торонто на «Скотиабанк-Арене». В первой встрече победу со счётом 118:109 одержали хозяева. Во втором матче финальная сирена зафиксировала победу калифорнийских баскетболистов — 109:104.
Третья игра состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск.
Посмотреть статистику игроков НБА в нынешнем розыгрыше плей-офф можно на «Чемпионате».
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