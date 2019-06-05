Расселлом интересуются «Индиана», «Юта», «Миннесота» и «Орландо»
Как минимум четыре клуба Национальной баскетбольной ассоциации рассматривают вариант с подписанием долгосрочного соглашения с разыгрывающим защитником «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселлом. В список входят «Индиана Пэйсерс», «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик»., сообщает The Athletic.
30 июня Расселл станет ограниченно свободным агентом. 23-летний игрок может договориться о контракте с любым клубом лиги, но «Бруклин» сохранит его в составе, если повторит предложение.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Д'Анджело в среднем набирал 21,1 очка, отдавал 7,0 передачи и собирал 3,9 подбора за 30,2 минуты. В плей-офф средние показатели разыгрывающего защитника составили 19,4 очка, 3,6 передачи и 3,6 подбора за 29,6 минуты.
Д. Расселл получил повестку в суд за хранение марихуаны
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