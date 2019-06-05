Лавар Болл: Джеймс никуда не уйдёт, в «Лейкерс» он сможет завоевать титул

Лавар Болл, отец разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, считает, что нынешний состав калифорнийского клуба способен завоевать чемпионский титул.

«Леброн Джеймс никуда не уйдёт. Он смотрит на ситуацию в целом. У него достаточно талантливых игроков, чтобы завоевать чемпионский титул с этой командой. Им даже не нужно подписывать контракты со свободными агентами. Баскетбол сейчас молодой и быстрый, а у «Лейкерс» достаточно молодых и быстрых игроков. Нужно лишь собрать их вместе и поверить в них», — сказал Лавар в программе Skip and Shannon: UNDISPUTED.

«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед.