Лавар Болл: Джеймс никуда не уйдёт, в «Лейкерс» он сможет завоевать титул
Лавар Болл, отец разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, считает, что нынешний состав калифорнийского клуба способен завоевать чемпионский титул.
«Леброн Джеймс никуда не уйдёт. Он смотрит на ситуацию в целом. У него достаточно талантливых игроков, чтобы завоевать чемпионский титул с этой командой. Им даже не нужно подписывать контракты со свободными агентами. Баскетбол сейчас молодой и быстрый, а у «Лейкерс» достаточно молодых и быстрых игроков. Нужно лишь собрать их вместе и поверить в них», — сказал Лавар в программе Skip and Shannon: UNDISPUTED.
«Лос-Анджелес» завершил минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед.
Журналист: если «Лейкерс» облажаются летом, у них будут проблемы с Джеймсом
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