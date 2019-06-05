«Парма» объявила о назначении Максвитиса

Казис Максвитис был назначен на пост главного тренера «Пармы», сообщает пресс-служба пермяков. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Он был заключён по схеме «1+1».

41-летний литовец ранее возглавлял «Сакалай» и «Литкабелис». Последние сезоны он работал с «Нептунасом», который завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны.

Кроме того Максвитис имеет опыт работы в Евролиге, Еврокубке и Лиге чемпионов ФИБА. Также он работал в молодёжных сборных Литвы, выигрывал чемпионат Европы с командами U16, U18 и U20. Со сборной Литвы в возрасте до 20 лет Максивтис выиграл чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривало некольких специалистов на должность главного тренера, включая Душана Алимпиевича, бывшего наставника «Автодора». Но в итоге выбор был сделан в пользу Максвитиса.