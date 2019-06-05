Боб Доневалд покинул «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Бобом Доневалдом, сообщает официальный сайт команды. Боб Доневалд возглавил «Локомотив-Кубань» 19 марта, контракт с ним был заключён до конца сезона-2018/19. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.



«Приглашение Боба Доневалда стало очень интересным опытом. Он принял команду в непростой ситуации, показал нам другую философию подготовки к играм и поменял атмосферу в коллективе. Доневалд – интересный человек и тренер, но в итоге ему, к сожалению, не удалось показать результат в плей-офф. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими тренерами, которые способны раскрыть потенциал команды и развивать клубную стратегию», — подчеркнул президент клуба Андрей Ведищев.