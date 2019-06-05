Два билета на третий матч финала НБА обошлись покупателю в $ 112 тыс.

Два билета на первый ряд третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации было продано на площадке StubHub за 112 845 долларов США, сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Ровелл. Таким образом, стоимость одного билета составила 56 422 доллара.

В первом матче финальной серии плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» на домашней арене обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:109.



Вторая встреча завершилась домашним поражением «Торонто» — 104:109. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал 1-1. Однако теперь «Рэпторс» потеряли преимущество своей площадки.

Третий матч «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск.