ЦСКА обыграл «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество на домашнем паркете, уже к первому перерыву ведя в счёте с преимуществом в десять очков. Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась — ЦСКА был сильнее по всем параметрам, нарастив своё преимущество до 18 очков.
После большого перерыва команды выдали очень результативную десятиминутку, в которой «Химкам» удалось перебросать ЦСКА и отыграть два очка. Однако в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 106:85 (26:16, 27:19, 30:32, 24:18).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.
- 5 июня 2019
-
21:31
-
20:03
-
18:35
-
17:26
-
15:57
-
13:03
-
12:48
-
12:27
-
11:52
-
11:37
-
11:06
-
10:39
-
10:06
-
09:52
-
09:30
-
05:50
-
05:44
-
04:53
-
00:38
- 4 июня 2019
-
23:58
-
22:52
-
21:41
-
20:56
-
19:17
-
18:23
-
17:27
-
16:50
-
16:34
-
15:59
-
13:11
-
12:58
-
12:28
-
11:59
-
11:29
-
11:12