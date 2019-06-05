ЦСКА обыграл «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество на домашнем паркете, уже к первому перерыву ведя в счёте с преимуществом в десять очков. Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась — ЦСКА был сильнее по всем параметрам, нарастив своё преимущество до 18 очков.



После большого перерыва команды выдали очень результативную десятиминутку, в которой «Химкам» удалось перебросать ЦСКА и отыграть два очка. Однако в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 106:85 (26:16, 27:19, 30:32, 24:18).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.