Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА обыграл «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество на домашнем паркете, уже к первому перерыву ведя в счёте с преимуществом в десять очков. Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась — ЦСКА был сильнее по всем параметрам, нарастив своё преимущество до 18 очков.

После большого перерыва команды выдали очень результативную десятиминутку, в которой «Химкам» удалось перебросать ЦСКА и отыграть два очка. Однако в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 106:85 (26:16, 27:19, 30:32, 24:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.

Единая лига ВТБ
05 июня 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
106 : 85
(26:16, 27:19, 29:32, 24:18)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: де Коло, Боломбой, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Хиггинс, Хэкетт, Лопатин, Курбанов, Хайнс, Хантер
Химки: Швед, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки, Барашков
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент