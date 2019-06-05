Итудис: мы понимаем, что это всего лишь 1-0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».



«Моя команда сегодня играла очень хорошо, и все мы счастливы по этому поводу. Есть небольшая горечь из-за травмы Ухова. Надеемся, что всё обойдётся. Мы доминировали весь матч, и вы все видели огромное желание игроков ЦСКА выиграть матч. Это делает меня счастливым. Знаю, что разница в счёте не влияет ни на что. Но меня радует именно отношением моих игроков к этому финалу. Но мы понимаем, что это всего лишь 1-0, «Химки» талантливы и будут бороться во втором матче. А пока что — поздравляю.



Швед? «Химки» — это не только Швед. Конечно, это очень хороший игрок, лидер соперника, но это не первый раз, когда мы играем против него. В первой половине мы держали его очень хорошо, но после перерыва давали ему больше свободы. Мы потеряли фокус и стали играть чуть более эгоистично», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ Нандо де Коло сломил соперника в первой четверти, Семён Антонов добил в третьей.