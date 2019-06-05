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Куртинайтис: не согласен, что «Химки» уже реализовали план на сезон

Куртинайтис: не согласен, что «Химки» уже реализовали план на сезон
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«ЦСКА сыграл сегодня по-чемпионски: игроки действовали собранно, попадали, наказывали нас за ошибки. Они показали большое мастерство, доказали, что не зря взяли титул Евролиги. В то же время мне не понравилось, как некоторые из наших игроков отнеслись к этому матчу. Знаю, что сейчас пишут, мол, «Химки» реализовали план на сезон. Но я с этим не согласен.

Мы шли к этому моменту 10 месяцев, боролись и должны играть в финале, а до игроков я пока достучаться не могу. Понятно, мы можем и уступить, но не так, как сегодня», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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