Куртинайтис: не согласен, что «Химки» уже реализовали план на сезон
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«ЦСКА сыграл сегодня по-чемпионски: игроки действовали собранно, попадали, наказывали нас за ошибки. Они показали большое мастерство, доказали, что не зря взяли титул Евролиги. В то же время мне не понравилось, как некоторые из наших игроков отнеслись к этому матчу. Знаю, что сейчас пишут, мол, «Химки» реализовали план на сезон. Но я с этим не согласен.
Мы шли к этому моменту 10 месяцев, боролись и должны играть в финале, а до игроков я пока достучаться не могу. Понятно, мы можем и уступить, но не так, как сегодня», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
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