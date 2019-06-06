Билялетдинов на матче и гипноз кольца от Хантера. Фото с матча ЦСКА – «Химки»

5 июня в Москве в УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского состоялся первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками», в которой победу одержали хозяева площадки.

«Армейцы» с первой же четверти захватили преимущество на домашнем паркете, уже к первому перерыву ведя в счёте с преимуществом в 10 очков. Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась — ЦСКА был сильнее по всем параметрам, нарастив своё преимущество до 18 очков. После большого перерыва команды выдали очень результативную десятиминутку, в которой «Химкам» удалось перебросать ЦСКА и отыграть два очка. Однако в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 106:85 (26:16, 27:19, 30:32, 24:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.