Микки: стоит признать, что первую игру «Химки» откровенно провалили

Форвард «Химок» Джордан Микки прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (85:106).

«Стоит признать, что первую игру мы откровенно провалили. У нас есть один день, чтобы провести работу над ошибками и выйти на вторую встречу гораздо более мотивированными. Сезон не закончен. Не стоит думать, что мы согласимся уступить в этой серии без борьбы», — приводят слова Микки «Известия».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. Серхио Родригес оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.

Второй матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.