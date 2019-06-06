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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в серии

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в серии
Баскетбол / НБА 0

В третьем матче финальной серии НБА «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 123:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков, а также сделавший 8 подборов и 7 результативных передач. В составе гостей лучшим был форвард Кавай Леонард, отметившегося 30 очками, 7 подборами и 6 результативными передачами.

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вновь не смог выйти на площадку из-за травмы. Врачи пока не разрешают ему вернуться в игру.

«Торонто» вышел вперёд в серии: 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Окленде 8 июня, начало – в 4:00 мск. Серия длится до четырёх побед. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».

НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
06 июня 2019, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
109 : 123
(29:36, 23:24, 31:36, 26:27)
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 47, Грин - 17, Игуодала - 11, Кук - 9, Богут - 6, Йеребко - 6, Казинс - 4, Ливингстон - 4, Маккинни - 3, Белл - 2, Эванс, Томпсон, Джонс
Торонто Рэпторс: Леонард - 30, Лоури - 23, Грин - 18, Сиакам - 18, Марк Газоль - 17, Ванвлит - 11, Ибака - 6, Маккоу, Ануноби, Миллер, Лин, Микс, Пауэлл
Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли
Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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