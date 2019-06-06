«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в серии

В третьем матче финальной серии НБА «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 123:109.



Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков, а также сделавший 8 подборов и 7 результативных передач. В составе гостей лучшим был форвард Кавай Леонард, отметившегося 30 очками, 7 подборами и 6 результативными передачами.



Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вновь не смог выйти на площадку из-за травмы. Врачи пока не разрешают ему вернуться в игру.



«Торонто» вышел вперёд в серии: 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Окленде 8 июня, начало – в 4:00 мск. Серия длится до четырёх побед. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».

Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.