Картер завершит карьеру по окончании следующего сезона

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Винс Картер сообщил, что сезон-2019/20 станет последним в его карьере профессионального баскетболиста.

«Я проведу ещё на один сезон. Он будет последним», — сказал Картер в эфире телеканала ESPN.

В минувшем регулярном чемпионате Винс в среднем набирал 7,4 очка, собирал 2,6 подбора, отдавал 1,1 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 17,5 минуты.

Картер был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под общим пятым номером на драфте НБА в 1998 году. Он провёл в лиге уже 21 сезон. 42-летний игрок выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланту».

30 июня Винс получит статус неограниченного свободного агента.