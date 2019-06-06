Фаната «Голден Стэйт» удалили с трибуны за толчок Лоури

Болельщик «Голден Стэйт Уорриорз», сидевший в первом ряду, был удалён с трибуны за толчок разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Инцидент случился в заключительной четверти третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Лаури пытался спасти уходивший в аут мяч и упал на зрителей в первом ряду. Фанат «Уорриорз» толкнул игрока, хотят тот его не задел.

Видео можно посмотреть на странице TSN в «Твиттере».

Кайл за 43 минуты набрал 23 очка, отдал 9 результативных передач, собрал 4 подбора, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Встреча завершилась выездной победой «Рэпторс» со счётом 123:109. Канадская команда вышла вперёд в серии — 2-1.

«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую игру в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.