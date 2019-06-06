Владелец «Далласа»: чем больше облажались «Лейкерс», тем я счастливее

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан сказал, что не сочувствуют «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за проблем, с которыми они столкнулись в сезоне-2018/19. При этом американский миллиардер признался, что ему жаль владельца калифорнийцев Джини Басс.
«Чем больше они облажались, тем я счастливее. Но я отношусь так ко всем клубам, которые находятся не в Далласе. Мы все через это проходим. Все организации переживают циклы, и когда наступает период неудач, это никому не нравится. Я люблю Джини. Сочувствую ей, потому что она является замечательным человеком», — приводит слова Кьюбана ESPN.
«Лейкерс» завершили минувший регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 37 побед в 82 матчах. В апреле клуб покинули президент Мэджик Джонсон и главный тренер Люк Уолтон.
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