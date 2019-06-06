Карри установил личный рекорд результативности в плей-офф

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обновил личный рекорд результативности в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, набрав 47 очков в третьем матче финальной серии с «Торонто Рэпторс» (109:123, 1-2).

Карри провёл на площадке 43 минуты. За это время 31-летний баскетболист реализовал 14 бросков с игры из 31, включая 6 трёхочковых из 14. Со штрафной линии Стефен набрал 13 очков, совершив 14 попыток. Звёздный разыгрывающий записал в актив также 8 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую игру финальной серии плей-офф в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.