Карри установил личный рекорд результативности в плей-офф
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обновил личный рекорд результативности в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, набрав 47 очков в третьем матче финальной серии с «Торонто Рэпторс» (109:123, 1-2).
Карри провёл на площадке 43 минуты. За это время 31-летний баскетболист реализовал 14 бросков с игры из 31, включая 6 трёхочковых из 14. Со штрафной линии Стефен набрал 13 очков, совершив 14 попыток. Звёздный разыгрывающий записал в актив также 8 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата.
Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.
«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую игру финальной серии плей-офф в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.
Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли
Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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