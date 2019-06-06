Хантер: Швед набрал 30 очков, но зато мы закрыли его партнёров
Центровой ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал победу московского клуба в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 106:85, ЦСКА вышел вперёд в серии. В третьей четверти серьёзное повреждение получил защитник ЦСКА Иван Ухов, он был госпитализирован.
«Ивану хочется пожелать только здоровья. Хочется, чтобы всё обошлось и он помог нам в оставшихся играх серии. Но обычно такие травмы достаточно неприятные.
Если говорить об игре, то мы полностью выполнили тренерский план и одержали уверенную победу. Надо продолжить в том же духе и во втором матче. Да, Швед набрал 30 очков, но зато мы здорово закрыли его партнёров», — цитируют Хантера «Известия».
Второй матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.
ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
Нандо де Коло сломил соперника в первой четверти, Семён Антонов добил в третьей.
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