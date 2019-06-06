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Хантер: Швед набрал 30 очков, но зато мы закрыли его партнёров

Хантер: Швед набрал 30 очков, но зато мы закрыли его партнёров
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал победу московского клуба в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 106:85, ЦСКА вышел вперёд в серии. В третьей четверти серьёзное повреждение получил защитник ЦСКА Иван Ухов, он был госпитализирован.

«Ивану хочется пожелать только здоровья. Хочется, чтобы всё обошлось и он помог нам в оставшихся играх серии. Но обычно такие травмы достаточно неприятные.

Если говорить об игре, то мы полностью выполнили тренерский план и одержали уверенную победу. Надо продолжить в том же духе и во втором матче. Да, Швед набрал 30 очков, но зато мы здорово закрыли его партнёров», — цитируют Хантера «Известия».

Второй матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.

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