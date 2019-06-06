Швед выбыл до конца сезона и не сыграет в финальной серии с ЦСКА

Лидер БК «Химки» Алексей Швед выбыл до конца сезона из-за травмы стопы, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Швед не сможет принять участие в оставшихся матчах финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игрока беспокоила боль в области пятки, и первый матч финальной серии с ЦСКА он провёл на уколах. Сегодня утром, 6 июня, Алексей прошёл обследование, в результате которого был диагностирован обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Срок восстановления составит три-четыре недели.

Напомним, «Химки» уступили в первом матче финальной серии ЦСКА со счётом 85:106. Следующий матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве. Отметим, что в первом матче серьёзную травму получил и защитник ЦСКА Иван Ухов, он был госпитализирован.