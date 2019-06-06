Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Швед выбыл до конца сезона и не сыграет в финальной серии с ЦСКА

Швед выбыл до конца сезона и не сыграет в финальной серии с ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Лидер БК «Химки» Алексей Швед выбыл до конца сезона из-за травмы стопы, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Швед не сможет принять участие в оставшихся матчах финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игрока беспокоила боль в области пятки, и первый матч финальной серии с ЦСКА он провёл на уколах. Сегодня утром, 6 июня, Алексей прошёл обследование, в результате которого был диагностирован обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Срок восстановления составит три-четыре недели.

Напомним, «Химки» уступили в первом матче финальной серии ЦСКА со счётом 85:106. Следующий матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве. Отметим, что в первом матче серьёзную травму получил и защитник ЦСКА Иван Ухов, он был госпитализирован.

ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
Нандо де Коло сломил соперника в первой четверти, Семён Антонов добил в третьей.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент