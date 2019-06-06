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Ухов не сыграет в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками»

Ухов не сыграет в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник ЦСКА Иван Ухов не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками», сообщает пресс-служба московской команды.

«Защитник нашей команды Иван Ухов получил травму левой ноги в первом матче финальной серии Лиги ВТБ. Баскетболист вынужденно покинул площадку в конце третьей четверти встречи с «Химками» 5 июня. Обследование в GMS Clinic выявило повреждение связок левого голеностопного сустава. Ухов не сможет принять участие в оставшихся матчах серии и продолжит восстановление на базе клуба», — гласит заявление ЦСКА.

Напомним, «Химки» уступили в первом матче финальной серии ЦСКА со счётом 85:106. Следующий матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.

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