Ухов не сыграет в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками»
Защитник ЦСКА Иван Ухов не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками», сообщает пресс-служба московской команды.
«Защитник нашей команды Иван Ухов получил травму левой ноги в первом матче финальной серии Лиги ВТБ. Баскетболист вынужденно покинул площадку в конце третьей четверти встречи с «Химками» 5 июня. Обследование в GMS Clinic выявило повреждение связок левого голеностопного сустава. Ухов не сможет принять участие в оставшихся матчах серии и продолжит восстановление на базе клуба», — гласит заявление ЦСКА.
Напомним, «Химки» уступили в первом матче финальной серии ЦСКА со счётом 85:106. Следующий матч серии состоится завтра, 7 июня, в Москве.
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