Дюрант может вернуться в строй в четвёртом матче серии с «Торонто Рэпторс»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может вернуться на паркет в четвёртом матче финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс», сообщает NBC Sports.
Первоначально не исключалось, что Кевин Дюрант появится на паркете во втором матче серии и он отправился с командой на выезд в «Торонто», но в конечном счёте баскетболист не получил разрешения врачей.
Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Сейчас он только отрабатывает броски, но в ближайшее время ему разрешат участвовать в полноценных тренировках. В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.
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