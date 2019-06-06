Улица возле арены «Далласа» переименована в честь Дирка Новицки

21 мая сообщалось, что городские власти Далласа рассматривают вариант с переименованием одной из улиц. В частности, на повестке дня стоял проект переименования улицы возле арены баскетбольного клуба «Даллас Маверикс».

Одна из сторон спортивного комплекса American Airlines Center выходила на улицу Оливковая. Теперь же эта улица будет носить имя известного баскетболиста Дирка Новицки, сообщает Clutch Points.

Новицки — легенда «Далласа». Всю свою карьеру в НБА (21 сезон) он провёл в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он однажды становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых. Дирк занимает шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги.

По завершении регулярного сезона-2018/19 он объявил о завершении карьеры.