«Бруклин» отправил в «Атланту» Краббе и 2 драфт-пика, получив взамен Принса

Руководство «Бруклин Нетс» провело первый заметный обмен межсезонья. Клуб пошёл на сделку с «Атлантой Хоукс». В команду из Джорджии отправился защитник Аллен Краббе, а также 17-й пик драфта-2019 и защищённый драфт-пик 2020 года. «Атланта» же взамен отдала форварда Торина Принса и драфт-пик второго раунда 2021 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Таким образом, «Бруклин Нетс» заметно разгрузил платёжную ведомость и кроме сохранения в составе Д'Анджело Расселла может всерьёз рассчитывать на подписание звёздного игрока на максимальном контракте.
Отметим, что Краббе в регулярном чемпионате 2018/19 пропустил значительную часть сезона из-за частых травм. Он принял участие в 43 матчах, набирая в них 9,6 очка и собирая 3,4 подбора. Принс принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, собирая в них коллекцию из 13,5 очка, 3,6 подбора и 2,1 передачи в среднем.
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