НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок Лоури

НБА дисквалифицировала на год миноритарного совладельца «Голден Стэйт Уорриорз» Марка Стивенса, который толкнул разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф, сообщает официальный сайт лиги. Кроме того, Стивенс, также неоднократно нецензурно обругавший Лоури во время инцидента, заплатит штраф $ 500 тыс. Дисквалификация распространяется на все матчи и прочие мероприятия «Голден Стэйт» на протяжении всего сезона-2019/20, включая плей-офф.



59-летний Стивенс является деловым партнёром владельца организации Джо Лэйкоба. Точный размер его доли в «Уорриорз» неизвестен. Он уже признал свою вину в случившемся и согласился с наказанием.



«Голден Стэйт» уступает в финальной серии со счётом 1-2.

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