Керр: Дюрант не усугубил травму

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что восстанавливающийся после травмы икроножной мышцы лёгкий форвард команды Кевин Дюрант вернётся в строй в ближайшее время.
«Дюрант не усугубил травму. Всё зависит от того, когда медицинская служба скажет мне, что он готов играть. Сейчас Кевин тренируется индивидуально и занимается в тренажёрном зале. Он выполняет множество различных упражнений. Но пока медики говорят, что он не готов играть», – цитирует Керра ESPN.
В нынешнем плей-офф Дюрант набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время, «Голден Стэйт» выиграл 6 из 8 матчей после того, как он получил травму.
«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» со счётом 1-2.
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