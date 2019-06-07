Керр: Дюрант не усугубил травму

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассчитывает, что восстанавливающийся после травмы икроножной мышцы лёгкий форвард команды Кевин Дюрант вернётся в строй в ближайшее время.



«Дюрант не усугубил травму. Всё зависит от того, когда медицинская служба скажет мне, что он готов играть. Сейчас Кевин тренируется индивидуально и занимается в тренажёрном зале. Он выполняет множество различных упражнений. Но пока медики говорят, что он не готов играть», – цитирует Керра ESPN.



В нынешнем плей-офф Дюрант набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время, «Голден Стэйт» выиграл 6 из 8 матчей после того, как он получил травму.



«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» со счётом 1-2.

Дюрант не сыграет в четвёртом матче финальной серии