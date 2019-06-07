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Ливингстон: «Голден Стэйт» готов к тому, что Дюрант вообще не сыграет в финале

Ливингстон: «Голден Стэйт» готов к тому, что Дюрант вообще не сыграет в финале
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон уверен, что команда психологически готова к тому, что восстановление после травмы икроножной мышцы лёгкого форварда команды Кевина Дюранта затянется надолго.

«Начали ли мы готовиться к тому, что Дюрант вообще не сыграет в финале? Несомненно. Он пропустил уже месяц. Конечно, все, кто болеют за нас, будут очень рады его возвращению в строй. Но только, когда Кевин будет полностью здоров. А до того момента мы будем исходить из того, что придётся обходиться без него», – цитирует Ливингстона ESPN.

В нынешнем плей-офф Дюрант набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время, «Голден Стэйт» выиграл 6 из 8 матчей после того, как он получил травму.

«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» со счётом 1-2.

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