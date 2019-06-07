«Бруклин» планирует в межсезонье предложить контракты Ирвингу и Дюранту

«Бруклин Нетс» планирует в предстоящее межсезонье предложить контракты разыгрывающему «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингу и лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту, сообщает ESPN. Оба игрока по окончании сезона станут свободными агентами. Для этого организация договорилась об обмене атакующего защитника Аллена Крэбба в «Атланта Хоукс», что позволит освободить место в платёжной ведомости.



При этом Ирвинг заинтересован в продолжении карьеры в «Бруклине».



В качестве запасного варианта «Нетс» готовы предложить максимальный или близкий к максимальному контракт своему разыгрывающему ДиАнджело Расселлу, который в предстоящее межсезонье получит статус ограниченно свободного агента, и подписать одного звёздного свободного агента.

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